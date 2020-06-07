Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выложила новую фотографию со сборов группы Евгения Плющенко в Кисловодске.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила фото, сделанное на базе «Юг Спорт». Трусова стоит на балконе номера с другими спортсменками академии Плющенко — Вероникой Жилиной и Софьей Титовой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 7 Июн 2020 в 4:22 PDT

Отметим, все три фигуристки ранее занимались в школе «Самбо-70» в группе Этери Тутберидзе, раньше всех ее покинула Софья Титова, которая уже два года занимается под руководством Плющенко. В мае 2020 года группу Этери Тутберидзе покинули Александра Трусова, Вероника Жилина, а также тренер Сергей Розанов, занимавшийся с младшей группой.