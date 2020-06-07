Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев чисто исполнил четверной тулуп на первой же тренировке после карантина.

Спортсмен не выходил на лед около трех месяцев — с тех пор, как стало известно об отмене чемпионата мира в Монреале.

В своем «Инстаграме» Алиев выложил видео, отметив, что поставил перед собой цель — сделать четверной прыжок на первой же тренировке после карантина — и выполнил её. «Это круто, когда планируешь что-то и у тебя получается! Просто делюсь с вами», — подписал видео фигурист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Aliev (@dmitry_aliev) 7 Июн 2020 в 2:31 PDT

Отметим, группа Евгения Рукавицына сейчас занимается на сборах в Кисловодске, тренировки проходят на базе «Юг Спорт».