Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев чисто исполнил четверной тулуп на первой же тренировке после карантина.
Спортсмен не выходил на лед около трех месяцев — с тех пор, как стало известно об отмене чемпионата мира в Монреале.
В своем «Инстаграме» Алиев выложил видео, отметив, что поставил перед собой цель — сделать четверной прыжок на первой же тренировке после карантина — и выполнил её. «Это круто, когда планируешь что-то и у тебя получается! Просто делюсь с вами», — подписал видео фигурист.
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Отметим, группа Евгения Рукавицына сейчас занимается на сборах в Кисловодске, тренировки проходят на базе «Юг Спорт».
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