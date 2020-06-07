Тренер по биатлону, экс-наставник женской сборной России Владимир Королькевич высказал мнение о действиях Союза биатлонистов России и отношении к российскому биатлону в иностранной среде.

«Ясно, что больше половины стран смотрит на российский биатлон настороженно и определенное недоверие все же присутствует», — заявил Королькевич в интервью ТАСС. По словам тренера, биатлон в России своими же руками усугубляет положение.

Заявления президента СБР Владимира Драчева по поводу причастности Королькевича к допингу не делают чести руководству федерации.

«Они не проходят мимо, все это формирует у людей, у руководства международной федерации определенное мнение. Получается, этим они рубят сук, на котором сидят», — сказал Королькевич, отметив, что нужно последовательно исправлять ситуацию, а не искать негатив и выносить его на публику.

Напомним, Владимир Драчев отказался от повторного назначения Владимира Королькевича старшим тренером женской сборной России.