«Вольфсбург» одержал выездную победу над бременским «Вердером» в матче 30-го тура Бундеслиги.

Встреча прошла на «Везерштадионе» в Бремене и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в матче был забит «волками» на 82-й минуте встречи: его автором стал Ваут Вегхорст, передачу на него организовал Феликс Клаус.

Благодаря победе над «Вердером» команда Оливера Гласнера поднялась на 6-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Теперь «Вольфсбург» располагается в зоне Лиги Европы.

«Вердер» продолжает обитать в зоне вылета: команда Флориана Кофельдта набрала всего 25 очков за 30 туров чемпионата и занимает предпоследнее, 17-е место.

В следующем туре «Вольфсбург» на своем поле примет «Фрайбург», а «Вердер» поедет на гостевой матч к «Падерборну».