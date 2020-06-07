Бывший боец ММА, победитель одного из первых турниров UFC и актер Олег Тактаров сообщил о том, что предложил Конору Макгрегору сняться в его фильме.

Слова Тактарова приводит агентство ТАСС. «У меня есть предварительная договоренность с его менеджером о том, что он снимется в моем фильме», — отметил актер, добавив, что будет счастлив, если решение Макгрегора о завершении карьеры окончательное, тогда они бы смогли приступить к съемкам.

Тактаров рассказал, что ему принадлежат права на сценарий по книге «Любовь и честь» Рэндалла Уоллэса.

«Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошел на эту роль», — сказал Тактаров, отметив, что обратно в бои из кинофильмов уже не возвращаются.

Напомним, ранее стало известно, почему Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры.