Российский фигурист Макар Игнатов, тренирующийся в группе Евгения Рукавицына, прыгнул тройной аксель на первой же тренировке после карантина.

Спортсмен выложил видеоролик с исполнением акселя в своем «Инстаграме».

«Первый день на льду, входим в режим и работаем дальше», — написал Игнатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Makar Ignatov (@makar_ignatov) 7 Июн 2020 в 2:59 PDT

Напомним, ранее подобным видео в «Инстаграме» поделился фигурист Дмитрий Алиев — он исполнил четверной тулуп на первом же занятии.

Группа Евгения Рукавицына начала тренировочный сбор в Кисловодске на базе «Юг Спорт». До этого момента у фигуристов был почти трехмесячный перерыв без ледовых тренировок, поскольку многие катки закрыли на карантин из-за пандемии коронавируса.