Российский фигурист Макар Игнатов, тренирующийся в группе Евгения Рукавицына, прыгнул тройной аксель на первой же тренировке после карантина.
Спортсмен выложил видеоролик с исполнением акселя в своем «Инстаграме».
«Первый день на льду, входим в режим и работаем дальше», — написал Игнатов.
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Напомним, ранее подобным видео в «Инстаграме» поделился фигурист Дмитрий Алиев — он исполнил четверной тулуп на первом же занятии.
Группа Евгения Рукавицына начала тренировочный сбор в Кисловодске на базе «Юг Спорт». До этого момента у фигуристов был почти трехмесячный перерыв без ледовых тренировок, поскольку многие катки закрыли на карантин из-за пандемии коронавируса.
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