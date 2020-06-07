Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт с командой до 2022 года.

Информацию об этом сообщил Андрей Павелко, глава Украинской ассоциации футбола. Его слова с брифинга цитирует портал Sport24.

«Рады сообщить, что УАФ приняла решение продлить контракт с Андреем Шевченко до 31 декабря 2022 года», — сказал Павелко.

Напомним, Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины по футболу в июле 2016 года, после того как пост покинул Михаил Фоменко. Под руководством Шевченко команда не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу в России, уступив в отборочном турнире Исландии и Хорватии, а затем смогла квалифицироваться на чемпионат Европы 2020 года.