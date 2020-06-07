Глава бойцовского промоушена UFC Дана Уайт сообщил о том, что поединок россиянина Петра Яна с бразильским бойцом Жозе Алдо пройде на бойцовском острове.

Небольшой отрывок пресс-конференции Уайта был опубликован в «Инстаграме» UFC Russia.

Президент UFC отметил, что бой Яна и Алдо состоится в июле 2020 года на бойцовском острове, однако даже приблизительную дату пока не назвал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 7 Июн 2020 в 6:51 PDT

Напомним, Петр Ян будет драться с Жозе Алдо за титул UFC в легчайшем весе.

Ранее прессе стало известно, что «Бойцовский остров» UFC будет располагаться в Абу-Даби, ОАЭ. Частный остров арендовал сам Уайт для проведения боев за пределами США.