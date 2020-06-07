Ирландский боец UFC Конор Макгрегор ответил на вопрос по поводу боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, а также отметил, что сам хотел бы драться с американцем.

Слова Макгрегора цитирует ESPN. По словам бойца, он не знает, почему UFC подвинули бой Хабиб — Гэтжи на сентябрь 2020 года. «Вы знаете, что произойдет в сентябре. Что-то еще произойдет в сентябре, и этого боя не будет», — сказал Конор, отметив, что изложил руководству промоушена свой план развития событий.

«Что бы я ни говорил, промоушен пошел против этого. Они показывают свою силу. Мы должны были просто драться. Я и Джастин за временный титул», – заявил Макгрегор.

Напомним, сегодня, 7 июня, Конор Макгрегор в очередной раз заявил о завершении карьеры.