Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что сборная России по биатлону планирует провести первый централизованный сбор в июле 2020 года.

По словам Драчева в интервью РИА Новости, на конец июня — начало июля планируется проведение всех мероприятий на базе ФМБА, в частности, углубленного медицинского обследования — УМО.

«Без УМО нам никто не даст финансирование на централизованную подготовку, поэтому для начала нам нужно пройти всем тестирование», — отметил Драчев, добавив, что по 20 биатлонистов и 20 биатлонисток пройдут в начале июля нужное обследование.

«Мы хотели поехать в Кисловодск или Сочи, но здесь слишком много вопросов. И основной – это как раз УМО», — добавил Драчев, отметив, что было принято решение дать спортсменам возможность готовиться по отдельности на местах.