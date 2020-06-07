Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал предстоящие выборы нового главы федерации, которые могут состояться уже в июле 2020 года.

Слова Драчева приводит портал РИА Новости. «Я по-прежнему не хочу этот вопрос обсуждать. Потому что все это еще слишком под большим вопросом находится», — заявил президент СБР, отметив, что он не отвлекается и работает над подготовкой сборной России к следующему сезону.

Напомним, на 11 июня 2020 года запланирована внеочередная отчетно-выборная конференция СБР, которую утвердило правление организации. Пока неизвестно, кто точно будет выдвигать свои кандидатуры на выборы, с большой долей вероятности, на них пойдет действующий глава союза Владимир Драчев.