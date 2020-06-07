Московские футбольные клубы «Локомотив» и «Динамо» провели товарищеский матч в Черкизово в преддверии возобновления чемпионата России по футболу.

Игра завершилась вничью, окончательный счет в матче 1:1.

Счет в матче открыли футболисты «Динамо» на 50-й минуте встрече. Автором гола стал нападающий Кирилл Панченко. На 78-й минуте «Локомотив» счет сравнял благодаря автоголу защитника «Динамо» Владимира Рыкова.

Трансляция матча не велась по просьбе «Локомотива».

Напомним, первые матчи чемпионата России по футболу после возобновления сезона-2019/20 пройдут 19 июня. До завершения сезона командам осталось сыграть по 8 туров. Лидером в таблице идет петербургский «Зенит».

Отметим, этот матч стал первым для Марко Николича на посту главного тренера «Локомотива».