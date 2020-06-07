Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась в своем «Инстаграме» подборкой фотографией со своей дочерью, фигуристкой Дианой Дэвис.

«Слова не нужны», — подписала Тутберидзе фотографии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 7 Июн 2020 в 8:24 PDT

Диана Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным в танцах на льду, с прошлого сезона пара тренируется под началом Игоря Шпильбанда в США.

1 июня Этери Тутберидзе вернулась из США, где проводила время вместе с дочерью, пока школа «Самбо-70» была на карантине. Какое-то время она проведет на карантине, прежде чем приступит к тренировкам со своей группой на федеральной базе в Новогорске.