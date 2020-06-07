Чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса. Решение об этом приняли в IBU, пресс-релиз опубликован на официальном сайте организации.

Организация отмечает, что проведение чемпионата мира по летнему биатлону невозможно в данные сроки из-за течения пандемии коронавируса. Также по этой причине был перенесен конгресс IBU — с сентября на ноябрь.

Чемпионат мира по летнему биатлону был запланирован на 19-23 августа в немецком Рупольдинге. Правительство Германии отменило все массовые мероприятия в стране до 31 августа, а переносить турнир еще раз в IBU не стали.

Конгресс IBU пройдет в Праге с 13 по 15 ноября, следующее заседание исполкома IBU запланировано на 29-30 июля.