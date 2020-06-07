Гельзенкирхенский «Шальке» сыграл вничью с берлинским «Унионом» в выездном матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Игра прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась со счетом 1:1.

На 11-й минуте счет открыл полузащитник Роберт Андрих, ему ассистировал нападающий Энтони Уджа. Затем на 28-й минуте встречи «Шальке» сравнял счет Джонджо Кенни с передачи Даниэля Калиджиури.

Во втором тайме команды обошлись без забитых мячей.

Отметим, «Шальке» благодаря ничейному результату в матче с «Унионом» набрал очки в чемпионате впервые с 7 марта, до этого у команды Давида Вагнера была серия из четырех поражений. Сейчас «Шальке» идет на 10-м месте с 38-ю очками. «Унион» занимает 13-е место, имея 32 очка.