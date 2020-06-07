Ивуарийский нападающий Сейду Думбия может вернуться в московский ЦСКА вслед за бразильцем Вагнером Лавом.

Об этом сообщил агент форварда Эдриан Дюран, чьи слова цитирует портал Metaratings.

«Думбия сейчас свободен и не против вернуться в Москву. Он всегда с большой теплотой вспоминал ЦСКА, и теперь, когда «армейцы» вернули Вагнера, почему бы и не возродить их легендарную связку?», — заявил Дюран, подчеркнув, что Думбия мог бы пригодиться многим клубам РПЛ.

Напомним, Думбия провел в ЦСКА 4 сезона, а также возвращался в аренду в 2015 году. За команду форвард провел 150 матчей и забил 95 мячей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА.