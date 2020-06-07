Российский полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса.

Информацию об этом сообщает пресс-служба московского «Спартака». «Бакаев с нами! Уже тренируется в Тарасовке», — отметили в клубе, а в «Инстаграме» появилось фотограяиф футболиста с базы.

Отмечается, что на неделе Бакаев сдал два отрицательных ПЦР-теста за сутки, что говорит о том, что футболист здоров.

«Сегодня утром Бакаев прошёл тестирование на беговой дорожке, а после обеда провёл первое индивидуальное занятие на поле под руководством тренеров по физподготовке», — написали в «Инстаграме» «Спартака».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) 7 Июн 2020 в 9:31 PDT

Также коронавирусом в «Спартаке» переболел Роман Зобнин, на командном тестировании у него обнаружили антитела.