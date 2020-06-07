Еще одна фигуристка пополнила список учеников академии Евгения Плющенко в текущее межсезонье. Теперь воспитанницей академии «Ангелы Плющенко» значится Софья Муравьева. Ранее об этом переходе ничего известно не было.

Информация о всех переходах спортсменов внутри школ появилась на официальном сайте Федерации фигурного катания Москвы. Ранее Софья Муравьева тренировалась в СШОР ЦСКА им. Жука под руководством Сергея Давыдова, кто будет новым тренером спортсменки в академии Плющенко — пока неизвестно.

Отметим, сейчас Софье Муравьевой 13 лет, в феврале 2020 года фигуристка заняла 9-е место.

Также федерация фигурного катания Москвы одобрила переход танцевальной пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин из школы «Авангард Олимпиец» г. Балашиха в школу «Самбо-70». Отметим, пара тренируется и проживает в США, их наставником является Игорь Шпильбанд.