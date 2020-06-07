Федерация фигурного катания Москвы официально заверила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко».

Постановление президиума федерации было опубликовано на официальном сайте ФФКМ, в нем говорится о том, что переход Трусовой и Жилиной из группы Тутберидзе школы «Самбо-70» к Евгению Плющенко официально состоялся.

Напомним, в это межсезонье команду Этери Тутберидзе также покинул тренер Сергей Розанов.

Также ФКМ подтвердила переход Егора Рухина из группы Тутберидзе в СШОР ЦСКА им. Жука, Георгия Куницы в школу Тамары Москвиной, а также Алены Канышевой: фигуристка еще зимой сменила одиночное катание на танцы на льду и начала тренировки в школе «Авангард Олимпиец» г. Балашиха.