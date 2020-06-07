Главное о коронавирусе на 7 июня — в дайджесте новостей от Nevasport.

За последние сутки в России обнаружили еще 8 984 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Теперь количество случаев в России составляет 467 673 человек. Общее количество выздоровевших от коронавируса в России составляет 226 731 человек, умерло 5859 человек. Официальные данные о развитии пандемии размещены на портале стопкоронавирус.рф.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире близится к 7 млн. По данным университета Джонса Хопкинса на вечер 7 июня, общее число заболевших коронавирусом в мире составляет 6 952 505 человек. Первое место по-прежнему у США, где выявлено уже 1,925 млн случаев заражения коронавирусом, второе у Бразилии (692 тысячи заболевших), третье — у России.

Коронавирусом заразился главный раввин России Берл Лазар. Сообщается, что Лазар уже с 4 июня находится в больнице, коронавирус у него подтвердили. Лазару 56 лет. Он является главным раввином России по версии Федерации еврейских общин России с 1999 года.

Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15-ю странами с 15-го июля 2020 года. По информации ТАСС, подобное предложение Росавиация в ближайшее время направит в Роспотребнадзор. Список стран еще не определен, однако предполагается, что их будут выбирать совместно две организации.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио отменил комендантский час в городе. С понедельника, 8 июня, в городе наступает первая фаза снятия ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса. Де Блазио назвал эти перемены крупным шагом.