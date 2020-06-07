Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о том, каким образом команды будут допускать до игр в возобновившемся чемпионате России по футболу.

В эфире радио «Маяк» Митрофанов отметил, что при наличии 16 игроков и двух вратарей команду будут допускать до игры.

«Снимать команды с турнира мы не будем. Если клуб не сможет заявить на игру необходимое число игроков, то ему будет засчитано техническое поражение», — заявил Митрофанов.

Напомним, сезон в Российской Премьер-лиге будет возобновлен с 19 июня. Здесь можно увидеть календарь матчей петербургского «Зенита» на оставшуюся часть сезона. Командам необходимо сыграть по 8 матчей до завершения сезона. Пока в таблице лидером идет «Зенит».