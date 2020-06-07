Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев отреагировал на отмену чемпионата мира по летнему биатлону в Рупольдинге из-за коронавируса.

В интервью ТАСС Драчев отметил, что не сомневался в отмене соревнований, поскольку на данный момент еще рано думать о летних стартах.

По словам Драчева, в организации биатлонных соревнований задействованы сотни людей — это и спортсмены и тренеры, обслуживающий персонал, группа организаторов.

«Не думаю, что страны начнут принимать столь массовые международные старты раньше сентября-октября», — заключил Драчев.

Напомним, чемпионат мира по летнему биатлону должен был пройти с 19 по 23 августа в немецком Рупольдинге. Соревнований переносили из-за коронавируса, однако сейчас IBU принял решение о полной отмене турнира из-за пандемии коронавируса.