Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков сообщил о состоянии здоровья нападающего Николая Комличенко, который пропустил товарищеский матч с «Локомотивом» в Черкизово.

В прямом эфире в клубном «Инстаграме» Новиков отметил, что Комличенко приболел, сейчас у него простуда. «Его сразу отправили сдавать тест на коронавирус, но он нас обрадовал, что показал отрицательный результат», — сказал тренер.

Также Новиков рассказал о состоянии другого форварда Максимилиана Филиппа, который недавно вернулся из Германии. «Филипп вернулся после операции на руке, прошел карантин, начинает индивидуальные тренировки. На следующей неделе ожидаем возвращения в основную группу», — заявил Новиков.

Напомним, «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в товарищеском матче в рамках подготовки к возобновлению РПЛ.