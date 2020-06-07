Футбольный клуб «Носта» сообщил о переходе голкипера команды Андрея Савина в московский «Локомотив».

На официальном сайте клуба появилось сообщение, в котором говорится о заключении контракта по трансферу футболиста из «Носты» в «Локомотив»

«Мы желаем Андрею дальнейших успехов и достижений в новом клубе», – пишет пресс-служба «Носты».

Андрей Савин провел последний сезон в аренде в «Казанке», фарм-клубе «Локомотива». Сейчас футболисту 20 лет.

Напомним, ранее у «Локомотива» сменился главный тренер. 31 мая пост покинул Юрий Семин, с которым клуб выиграл 13 трофеев, в частности три золота чемпионата России по футболу, его место занял сербский специалист Марко Николич.

В товарищеском матче против московского «Динамо» «Локомотив» сыграл вничью со счетом 1:1.