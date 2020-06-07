Российский полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии после пандемии коронавируса.

Слова Бакаева цитирует пресс-служба «Спартака». Футболист отметил, что сейчас у него прекрасное состояние и он постарается подойти к рестарту РПЛ в форме.

Когда Бакаев узнал о положительном тесте на коронавирус, то был очень разочарован. «Как будто в яму упал. Хорошо, что меня поддержали партнеры, тренеры, родители, друзья. Из-за этого легче это перенес», — отметил футболист, добавив, что теперь он понимает — надо было слушать родителей и врача.

«Хотя я и берег себя, не ходил, не гулял, но как-то подцепил это. Буду еще внимательнее. Два дня голова болела. Я вообще не придал этому значения», — сказал Бакаев.

Напомним, сегодня, 7 июня, Зелимхан Бакаев приступил к тренировкам с командой.