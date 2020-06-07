Директор Российского футбольного союза по развитию Максим Митрофанов рассказал о том, что доходность сборной Росии по футболу в последние годы сильно увеличилась.

В эфире радио «Маяк» Митрофанов заявил, что большую роль в этом сыграл комитет по маркетингу. «Доходность сборной России, рекламных активов РФС сильно увеличилась», — сказал Митрофанов.

По словам специалиста, часть членов комитета отмечает, что система названия лиг не очень понятна и можно вернуться в советской системе.

«Есть и другие мнения. Дан старт обсуждению этого вопроса, анализа. После всего этого комитет по маркетингу обратится в исполком РФС. Всё возможно», — заключил Митрофанов, подчеркнув, что ведется работа по ребрендингу РФС, однако это фундаментальная вещь, которую невозможно сделать за один день.