Главные новости дня из мира спорта за 7 июня — в дайджесте Nevasport.

Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры

Двукратный экс-чемпион UFC Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. «Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные воспоминания. Это было круто», – написал Конор в своем Twitter. Отметим, это уже третий раз, когда Конор Макгрегор объявляет об уходе из спорта.

Бакаев вылечился от коронавируса и тренируется со «Спартаком»

Российский полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса. Информацию об этом сообщает пресс-служба московского «Спартака». «Бакаев с нами! Уже тренируется в Тарасовке», — отметили в клубе, а в «Инстаграме» появилось фотография футболиста с базы. Спортсмен сделал два теста за сутки, которые оказались отрицательными.

ЧМ по летнему биатлону отменен из-за пандемии коронавируса

Чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года в Рупольдинге был отменен из-за пандемии коронавируса. Решение об этом приняли в IBU, пресс-релиз опубликован на официальном сайте организации. Организация отмечает, что проведение чемпионата мира по летнему биатлону невозможно в данные сроки из-за течения пандемии коронавируса. Турнир был запланирован на 19-23 августа. Также по этой причине был перенесен конгресс IBU — с сентября на ноябрь.

Драчев примет участие в выборах нового президента СБР

Действующий президент СБР Владимир Драчев собирается принять участие в выборах новой главы организации. Об этом сообщил вице-президент СБР Сергей Чепиков. «Есть ли ограничения по числу участников конференции? Должно быть, есть определенные единицы, но сейчас я не могу точно ответить. Не меньше половины», — сказал Чепиков, подчеркнув, что если выборы состоятся, то Драчев будет в них участвовать.

Переход Трусовой и Жилиной от Тутберидзе в группу Плющенко заверили официально

Федерация фигурного катания Москвы официально заверила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко». Постановление президиума федерации было опубликовано на официальном сайте ФФКМ, в нем говорится о том, что переход Трусовой и Жилиной из группы Тутберидзе школы «Самбо-70» к Евгению Плющенко официально состоялся.

Алиев чисто исполнил четверной тулуп на первой тренировке в Кисловодске

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев чисто исполнил четверной тулуп на первой же тренировке после карантина. Спортсмен не выходил на лед около трех месяцев — с тех пор, как стало известно об отмене чемпионата мира в Монреале. На первой же тренировке он смог приземлить четверной прыжок.