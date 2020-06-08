Дана Уайт слишком часто и много говорил о «Бойцовском острове», чтобы отказываться от этой идеи.

Как показывает практика, турниры UFC можно проводить и не арендуя гигантские острова, но теперь это больше похоже на маркетинговую историю, чем на меру безопасности. Изначально бойцовский остров должен был располагаться в Карибском море. Говорилось, что на острове, который ранее принадлежал бизнесмену Джеффри Эпштейну, не действуют законы США, и потому там спокойно можно проводить поединки со зрителями.

Но что-то не срослось: турниры начали отменяться, некоторые все же удалось провести, прошел месяц, и остров на Карибах сменился вариантом в ОАЭ. Новый остров расположен в Абу-Даби, на территории которого находится более 200 островов. Выбор пал на арабскую страну, потому что для прибывших в ОАЭ не требуется 14-дневный карантин, бойцы только пройдут тест на коронавирус, ожидать который они будут в самоизоляции.

Уже известно, что первый турнир на «Бойцовском острове», скорее всего, пройдет 27 июня. Возглавит турнир поединок между Дастином Порье и Дэном Хукером. Порье в предыдущем поединке уступил Хабибу Нурмагомедову, а Хукер одолел Пола Фелдера. Кроме того, есть вероятность, что Майк Перри встретится с Микки Галлом. Позже и последующие турниры планируются на острове, в том числе титульный бой за пояс в легчайшем дивизионе между Петром Яном и Жозе Алдо. А вот Александра Волков, который сразится с Кертисом Блейдсом, на остров, по всей видимости не попадает: их бой запланирован на 21 июня в Лас-Вегасе.

Затея с «Бойцовским островом» действительно может оказаться прибыльной в условиях коронавируса. Затраты будут минимальными: в ОАЭ есть все для проведения мероприятий высочайшего уровня. Зато выручить можно хорошие деньги хотя бы на мерче, который уже выпущен и который даже носят бойцы UFC.