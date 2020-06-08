Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что некоторые футболисты команды переболели коронавирусом.

«Некоторые игроки переболели. В большинстве случаев без серьезных последствий, все же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния», — заявил Агарагимов, слова которого приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что все футболисты лечились в домашних условиях. По мнению Агарагимова, на данный момент коронавирус стал более-менее безопасным, так как врачи уже понимают, как лечить, а люди стали относиться к ситуации более ответственно.

Напомним, в Дагестане более 300 пациентов скончались от коронавирусной инфекции, общее число заболевших в регионе близится к 6 тыс.

В сезоне-2019/20 «Анжи» выступал в ПФЛ и занял 14-е место в зоне «Юг».