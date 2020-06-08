Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал об особенностях работы медиков в разгар пандемии коронавируса. Вместе со своим братом он работал в обычной больнице и помогал лечить инфицированных.

По словам Карлицкого, на адаптацию к защитным костюмам ушло около двух дней, так как в них душно и тяжело дышать через три маски. Он отметил, что есть нюансы: например, не стоит заранее пить воду или кофе.

«С масками, которые стирают нос до крови, тоже было непросто в первое время, но потом приспособились — начали использовать всевозможные тейпы. Те самые, которым ребятам ноги обычно заматываем, мы клеили себе на нос — это помогало», — рассказал Карлицкий, слова которого приводит «Чемпионат».

На понедельник, 8 июня, в России зафиксированы 8985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 476 658.