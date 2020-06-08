Защитник «Зенита» Бранислав Иванович может покинуть клуб по окончании сезона-2019/20, сообщает «Спортски журнал».

Действующий контракт серба с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2020 года. По информации источника, стороны пока не договорились о новом соглашении. Утверждается, что Иванович может вернуться на родину, чтобы завершить карьеру в «Црвене Звезде».

Бане Ивановић се није договорио са Зенитом, долази у Звезду? — СПОРТСКИ ЖУРНАЛ https://t.co/MECghVCcIl #Sportski_Zurnal via @Sportski_Zurnal — Sportski žurnal (@Sportski_Zurnal) June 8, 2020

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщал, что соглашения с игроками, чьи контракты истекают в июне, будут продлены до фактического окончания сезона. Возобновление РПЛ, приостановленной из-за коронавируса, запланировано на 19 июня.

Иванович защищает «Зенит» с 2017 года, до этого он провел девять лет в лондонском «Челси».