Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в очередной раз высказался о проблеме расизма в современном мире.

«Единственная болезнь, с которой мы сейчас боремся, — это расизм. Это самая важная вещь в данный момент, потому что это происходит уже многие и многие годы», — заявил Стерлинг, слова которого приводит ВВС.

Футболист поддержал протесты в США и подчеркнул, что таким образом люди пытаются побороть несправедливость. По его мнению, протесты должны продолжаться до тех пор, пока не наносят вреда и проходят безопасно.

В текущем сезоне АПЛ Стерлинг принял участие в 24 матчах, стал автором 11 забитых голов и отдал две результативные передачи.