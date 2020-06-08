Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как её отец, легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов, увёл свою команду со льда на глазах у Леонида Брежнева.

«Единственный раз в жизни я видела слёзы отца. В 1969 году, после матча со «Спартаком». На трибуне сидел Брежнев, и вот в присутствии главы государства отец возмутился судейской несправедливостью и увёл команду со льда», — заявила Тарасова, слова которой приводит BB.lv.

Она добавила, что присутствовала на том матче и очень испугалась за отца, так как толпа болельщиков ревела и кидалась на него, когда он шел к выходу дворца спорта. По словам Тарасовой, ей отец даже глазом не моргнул, дошел со своей машины и уехал.

Тарасова также отметила, что продолжение истории получилось печальным: её отца лишили звания заслуженного тренера СССР.

«Вот это он уже не смог перенести. Это было предательство. И он плакал», — скала Тарасова.