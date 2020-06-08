Чемпион мира Александр Жулин рассказал о жизни со своей супругой Натальей Михайловой, которая занималась фигурным катанием и теперь тренирует вместе с ним.

«Все мои жены были фигуристками, и меня это устраивает. Честно говоря, я и не очень понимаю, о чем разговаривать с женщиной, которая не разбирается в твоей профессии», — заявил Жулин, но отметил, что с умным человеком всегда можно найти общие темы.

В интервью ФФККР Жулин объяснил, что ему нравится, что супруга всё понимает в фигурном катании, так как сама каталась и тренировала. Он подчеркнул, что всегда советуется с женой по поводу выбора костюмов или музыки для новых программ.

По словам Жулина, Наталья всегда его хвалит и практически никогда не критикует.

«Но я считаю, это абсолютно правильный подход, потому что если бы супруга меня критиковала, я давно с ней развелся и ушел к той, которая хвалила бы», — сказал Жулин.