Спортивный комментатор Нобель Арустамян подтвердил, что нападающий Вагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА в нынешнем сезоне, если подпишет контракт с командой.

«Надо понимать, что Вагнер будет играть только в следующем сезоне. А то многие, наверное, путают и не понимают, что в этом сезоне, который еще не доигран, осталось восемь туров, которые пройдут в конце июня — июле, Вагнер играть не будет», — заявил Арустамян эфире программы «Все на Матч!»

Напомним, накануне, 7 июня, комментатор сообщил, что бразильский форвард согласовал с ЦСКА контракт сроком на один год.

В составе красно-синих Вагнер Лав провел с 2004 по 2012 год, также возвращался в клуб в 2013 году. В Бразилии он выступал за такие клубы, как «Палмейрас» и «Фламенго», два сезона он провел в чемпионате Китая в составе «Шаньдун Лунэн», полгода отыграл во французском «Монако». На заре карьеры Вагнер Лав играл в чемпионате Турции за «Аланьяспор» и «Бешикташ».

В текущем сезоне нападающий провел в составе «Коринтианса» 6 матчей в чемпионате Бразилии, однако забил лишь один мяч.