Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что руководство планирует создать вторую команду для участия в первенстве ПФЛ.

По словам Бабаева, данная информация не соответствует действительности. Ранее появились слухи о том, что команда под названием ЦСКА-2 может быть заявлена в зону «Запад» или «Центр» в третий по силе футбольный турнир страны.

На данный момент в ПФЛ выступают вторые составы ряда клубов РПЛ — «Зенита», «Ротора», «Урала» и «Уфы». В ФНЛ играют «Спартак-2» и «Краснодар-2».

Напомним, ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 22 матчах. Возобновление сезона запланировано на 19 июня, следующим соперником «армейцев» станет петербургский «Зенит».