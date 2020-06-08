Новый старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что Александр Логинов готов тренироваться с командой.

По словам Каминского, в ближайшее время он должен встретиться с Александром Касперовичем, личным тренером Логинова. Специалист подчеркнул, что уже разговаривал со спортсменом, тот не отказывается от работы в группе. Часть тренировок он будет проводить со сборной, часть — индивидуально, пояснил Каминский.

«Вообще, он высказывает абсолютно здравые мысли – этого спортсмена однозначно надо поддержать в индивидуальном плане, его и до меня поддерживали», — сказал Каминский, слова которого приводит Sports.ru.

Тренер также отметил, что не будет запрещать Логинову тренироваться с болгарской командой, так как нельзя тянуть спортсмена в те условия, которые его не устраивают — такой подход обречен на неудачу.