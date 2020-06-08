Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном переходе нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.

«Серьезно говорить об усилении я отказываюсь. Для усиления покупают других. Это конкретный человек в конкретных обстоятельствах. А обстоятельства — компактный финиш чемпионата с призрачной надеждой «зацепить» Лигу Чемпионов, и если не удается — финиш все равно очень плотный и ставки высоки», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Вагнер может подписать контракт с ЦСКА в ближайшее время. Однако сыграть в этом сезоне форвард уже не сможет, он будет выступать только в следующем розыгрыше чемпионата. Предполагается, что его годовая зарплата составит 800 тысяч евро плюс бонусы.