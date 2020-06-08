Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался об уходе учеников из его группы и отметил случай пары Елена Ильиных/Никита Кацалапов.

В интервью ФФККР Жулин отметил, что уход воспитанников — закон жизни, и если после каждого такого случая нужно доводить до инфаркта, то сердце не выдержит. «Я всегда говорю фразу, возможно, она грубоватая: никто не умер. А ученики… они как приходят, так и уходят», — отметил Жулин.

По словам тренера Никита Кацалапов и Елена Ильиных уходили от него дважды, в первый раз — еще во времена юниорской карьеры, во второй — после олимпиады 2014 года, когда пара распалась.

«Когда в третий раз Никита попросился с Викой, я его посадил перед собой, в глаза посмотрел и спросил: «Надеюсь, это в последний раз?» Он заржал: «Да, я вам обещаю». Ну, посмеялись. Что еще говорить…», — заключил Жулин.