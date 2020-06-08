Стало известно, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не болел коронавирусом. Об этом сообщил врач команды Никита Карлицкий.

Слова специалиста цитирует агентство ТАСС. «Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат. Но любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы — до 20% брака», — отметил врач, добавив, что далее футболист сдал два отрицательных теста, а также у него отсутствовала симптоматика болезни.

«Кроме ПЦР из мазка, у него брали кровь. В ней также нет изменений, соответствующих коронавирусу. Мы действовали строго по протоколу», — отметил Карлицкий.

Напомним, информация о болезни Дмитрия Баринова поступила 28 мая от пресс-службы клуба. Также в клубе заболели вратарь Антон Коченков, полузащитник Роман Тугарев и нападающий Тимур Сулейманов.