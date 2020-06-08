Российский биатлонист, призер этапа Кубка мира Матвей Елисеев показал видео с тренировки по затопленному лесу.

Спортсмен отметил, что первые полчаса смог сохранить ноги в сухости. «Как-то раз нога съехала в лужу глубиной около 30 см и резкий холод пронзил стопу, это было настолько приятно, что вторая, почти незамедлительно отправилась за первой», — отметил биатлонист, добавив, что ему приходилось бежать по щиколотку в воде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matvey Eliseev (@m_eliseev93) 7 Июн 2020 в 11:56 PDT

Напомним, ранее президент СБР Владимир Драчев заявил о том, что первый централизованный сбор российских биатлонистов может пройти в июле после прохождения спортсменами специального углубленного медицинского обследования.