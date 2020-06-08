Исполком Международного союза биатлонистов запретил использование мазей для лыж, содержащих фтор, начиная с сезона-2020/21.

Решение IBU принял в связи с новыми правилами Евросоюза, которые вступают в силу в июле 2020 года и нацелены на уменьшение воздействия человека на окружающую среду. Информация об этом размещена в пресс-релизе на официальном сайте.

Ранее подобное решение приняли и в FIS, сообщается, что обе федерации сейчас совместно разрабатывают устройство, которое будут обнаруживать фторсодержащией мазей. Известно, что испытывать разработки будут летом.

После того, как федерация выработает эффективную систему контроля, IBU огласит новый свод правил, в котором будет определен порог содержания фтора в мазях для лыж, процедуры проверки инвентаря и санкции за использование запрещенных составов.