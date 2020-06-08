Чемпионат мира по биатлону в 2024 году пройдет в чешском Нове Место на Мораве, поскольку это единственный кандидат, подавший заявку к 1 мая 2020 года.

Международный союз биатлонистов на своем сайте объявил города, претендующие на проведение чемпионатов мира по биатлону 2024 и 2025 годов.

На турнир 2024 года заявку подали только от Нове Место. На турнир 2025 года претендуют три города — Нове Место, белорусские Раубичи, в последние два года дважды принимавшие чемпионат Европы, а также швейцарский Ленцерхайде.

Сообщается, что организаторы турниров 2024 и 2025 годов будут выбраны и официально объявлены на 14-м конгрессе IBU, который состоится в Праге с 13 по 15 ноября. Из-за ситуации с коронавирусом он был перенесен, хотя должен был пройти в сентябре.