Российский легкоатлет, прыгун в высоту Александр Шустов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Информация об этом сообщается на официальном сайте ВФЛА, решение было вынесено федерацией на основании вердикта Спортивного арбитражного суда CAS.

Известно, что Шустова обвинили в использовании запрещенной субстанции или запрещенного метода. Дисквалификация на 4 года будет отсчитываться с 5 июня 2020 года. Также будут аннулированы все результаты, которые Александр Шустов показал на соревнованиях с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года.

В 2010 году Александр Шустов стал победителем чемпионата Европы по легкой атлетике в прыжках с шестом, в 2011 году он взял бронзу чемпионата Европы в помещении.