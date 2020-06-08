Российская биатлонистка Ирина Казакевич отреагировала на назначение Михаила Шашилова старшим тренером женской сборной России по биатлону.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Казакевич отметила, что очень рада за тренера и уверена, что у него все получится. «Он уже работал в сборной, но много лет назад и не на первых ролях. Я работаю с ним с 12 лет, и мне кажется, это очень грамотный специалист», — сказала биатлонистка.

По словам Казакевич, Шашилов умеет находить подход к спортсмену, подробно разбирает тренировочный процесс, а также не является сложным человеком.

«У него есть свое видение, но он не будет ничего навязывать насильно или выстраивать жесткую диктатуру. Всегда можно поговорить, найти диалог, и он к этому относится нормально», — отметила Казакевич.

Напомним, Михаил Шашилов ранее работал главным тренером сборной Свердловской области.