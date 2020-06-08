Российский защитник московского ЦСКА Георгий Щенников повредил кисть на тренировочном занятии. У спортсмена был диагностирован перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением.

Известно, что Щенников получил травму в пятницу, 5 июня, на тренировке команды, в понедельник футболист был прооперирован. По информации от пресс-службы клуба, сроки восстановления футболиста станут известны чуть позже.

В текущем сезоне Георгий Щенников уже пропускал часть сезона из-за травмы: у него была сломана лодыжка.

Первый матч после рестарта чемпионата России по футболу сезона-2019/20 ЦСКА проведет на домашней арене в субботу, 20 июня. В соперниках у московского клуба — петербургский «Зенит», лидер турнирной таблицы. На матч могут пустить зрителей количеством до 10% от вместимости стадиона.