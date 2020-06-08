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  • 17:55,  8 июня 2020
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Биатлон
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Казакевич: Тренировки без оружия — не проблема. Будет время восполнить пробелы

Ирина Казакевич
Ирина Казакевич. Фото: СБР

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о подготовке к новому сезону в режиме самоизоляции.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Казакевич отметила, что тренировалась дома, когда ограничения были более жесткими. «Сейчас уже есть возможность проводить велотренировки на дороге, совершать кросс-походы, появились даже игровые тренировки. Собираемся в группы по два-три человека», — рассказала биатлонистка, добавив, что базовая работа выполняется в полном объеме.

Тренировки без оружия, как считает Казакевич, это пока не проблема. «Может, даже и к лучшему — зато больше внимания уделю функциональной подготовке. А пробелы в стрельбе будет время потом восполнить», — подчеркнула биатлонистка.

Напомним, ранее президент СБР Владимир Драчев заявил о том, что первый централизованный сбор российских биатлонистов может пройти в июле после прохождения спортсменами специального углубленного медицинского обследования.

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