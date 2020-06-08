Аргентинский защитник петербургского «Зенита» Эммануэль Маммана тренируется по индивидуальной программе.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт день за днем». По данным портала, Маммана уже прошел курс восстановления после травмы крестообразной связки левого колена, в данный момент он продолжает набирать необходимую форму. Травму защитник получил в октябре 2019 года.

Напомним, Эммануэль Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года при Роберто Манчини, стоимость трансфера из французского «Лиона» составила 16 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провел за команду только три матча, после чего выбыл практически до конца сезона.

Первый матч после возобновления чемпионата России «Зенит» проведет 20 июня в Москве. Команду Сергея Семака ждет встреча с ЦСКА на «ВЭБ-Арене».