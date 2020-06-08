Группа сборной России по лыжным гонкам под руководством Олега Перевозчикова начала запланированный сбор в Ижевске. Информацию об этом сообщает телеграм-канал «На 25-м километре».

На данный момент на сборе отсутствуют Андрей Ларьков, а также Александр Бессмертных. Все прибывшие на сбор лыжники сдали тест на коронавирус.

Сам Перевозчиков отметил, что в Ижевске группа тренируется до 25 июня, а дальше пока планов нет.

«Надеемся, что к августу можно будет поехать в Эстонию, но даже если не откроют границы, найдем места для тренировок в России, с этим проблем не будет», – заявил Олег Перевозчиков.

Источник отмечает, что спорткомплекс им. Кулаковой работает в особом режиме с заполненностью гостиницы на 25%. На данный момент в ней живут только российские лыжники.

Отметим, ранее стало известно, что сбор группы Юрия Бородавко в Архангельской области был сорван из-за пандемии коронавируса.