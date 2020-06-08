Немецкий футболист Бенедикт Хёведес официально расторг контракт с московским «Локомотивом».

Информация об этом появилась в официальном «Твиттере» клуба. «По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошёл навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию», — сообщает пресс-служба «Локомотива».

Клуб поблагодарил Хёведеса, а также пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

В СМИ сообщалось, что Бенедикт Хёведес так и не вернулся в Москву после перерыва в чемпионате России, поскольку очень беспокоился за свое здоровье и ситуацию с пандемией коронавируса в России.

Сейчас футболисту 32 года, он может как завершить карьеру игрока, так и продолжить выступления в одном из немецких клубов.